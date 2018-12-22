قائمة باسماء المشمولين بالتعيينات والترفيعات لعدد من القضاة الشرعيين

قرر المجلس القضائي الشرعي اجراء مجموعة من التشكيلات اعتبارا من 31 كانون الاول الحالي.

ووفق القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بعددها الاخير قرر المجلس تعيين يوسف درادكة الكاتب في محكمة اربد الشرعية / القضايا قاضياً شرعياً في محكمة الرمثا الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، ويزن الحياري الكاتب في محكمة صويلح الشرعية/ التوثيقات،قاضياً شرعياً في محكمة الشونة الجنوبية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، ومحمد الصقرات الكاتب في محكمة الطفيلة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الحسينية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

كما قرر تعيين يحيى ربابعة الكاتب في محكمة استئناف اربد الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الشونة الشمالية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفواز مشاهرة الكاتب في محكمة عمان الشرعية/القضايا،قاضياً شرعياً في محكمة الرصيفة الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، و تركي المرازقة رئيس كتاب محكمة المزار الجنوبي الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة ناعور الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

وقرر المجلس تعيين مالك قضاة الكاتب في محكمة عجلون الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة بني عبيد الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وهاني العنزي الكاتب في محكمة الجيزة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة ذيبان الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة،ومعاذ القطاونة الكاتب في محكمة المزار الجنوبي الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة غور الصافي الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

وتضمن القرار تعيين حمد السلايطة الكاتب في محكمة الجيزة الشرعية قاضيا شرعياً في محكمة سحاب الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وابراهيم ابوجزر الكاتب في محكمة عين الباشا الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة دير علا الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وعامر الخرابشة الكاتب في محكمة وادي السير الشرعية /القضايا قاضياً شرعياً في محكمة تنفيذ عمان الجنوبية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وموسى الخلايلة الكاتب في محكمة الزرقاء الشرعية /القضايا قاضياً شرعياً في محكمة بلعما الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

كما قرر المجلس تعيين بشار عبيدات الكاتب في محكمة عمان الشرعية/التوثيقات ،قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية للمنطقة الجنوبية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، واسماعيل الخلايلة الكاتب في محكمة الزرقاء الشرعية /القضايا قاضياً شرعياً في محكمة المفرق الشرعية / التوثيقات الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وناجح قرقودة الكاتب في محكمة جرش الشرعية قاضيا شرعياً في محكمة عجلون الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.