بعد حل المجلس التشريعي.. عباس المتهادن مع اسرائيل يعيد خلط الاوراق وتفجير الصراعات داخل البيت الفلسطيني
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جرينتش+2 10:23
عودة اكثر من الف لاجئ سوري من الاردن ولبنان إلى خلال الـ 24 الساعة الماضية

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