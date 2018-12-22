رانيا يوسف تعوض ضعفها الفني بملابس جريئة وملفتة للانظار / فيديو

أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف مواقع التواصل من جديد، بعد انتشار صور لها بإطلالة صفراء مثيرة خلال حفل توزيع جوائز مجلة دير جيست.

وارتدت رانيا فستانا أصفر مفتوحا مرتدية عليه “هوت شورت” أثارت من خلاله الجدل، خاصة أنها أظهرت تفاصيل الفستان بشكل أكثر جرأة، حسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنتظر رانيا المشاركة بفيلم عالمي خلال الفترة المقبلة بعدما أعلنت ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء ذلك بعد أزمة فستانها الأخير “الجريء”في ختام مهرجان القاهرة السينمائي منذ أسابيع والذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.