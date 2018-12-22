رئيس النادي الفيصلي الشيخ سلطان العدوان في ذمة الله

توفي فجر اليوم السبت، رئيس النادي الفيصلي الشيخ سلطان العدوان، في أحد المستشفيات بعمان.

وقد نعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وزير الدولة الأسبق سلطان العدوان الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم.

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم العدوان لوطنه في كافة المواقع التي شغلها، خصوصاً في مجال الرياضة والشباب متقدماً بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة وذوي الفقيد وللأسرة الرياضية الاردنية.

كما نعى وزير الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمان والأسرة الشبابية في المملكة الشيخ العدوان الذي كان فارساً من فرسان الرياضة الأردنية ورائداً من روادها .

وتستذكر الأسرة الشبابية للفقيد سنوات العطاء الممتدة ، والجهود المضنية والعظيمة التي قدمها لدعم الشباب والرياضة والنادي الفيصلي والمنتخبات الوطنية وتدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

وتراس الشيخ سلطان العدوان نادي الفيصلي منذ 3 عقود وتحديدا عام 1988 حيث واصل رئاسة طيلة هذه الفترة باستثناء فترة قليلة ذهبت فيهما الرئاسة لنجلة بكر، وكان الراحل حينها رئيسا فخرياً.

كما تولى منصب وزير دولة في العام 1991، وكان نائباً في البرلمان عن محافظة البلقاء، وسبق أن كان عضواً في المجلس الوطني الاستشاري (1978 – 1984).