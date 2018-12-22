بعد حل المجلس التشريعي.. عباس المتهادن مع اسرائيل يعيد خلط الاوراق وتفجير الصراعات داخل البيت الفلسطيني
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بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.. استنفار أمني في سائر المناطق المصرية

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