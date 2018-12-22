القيادي الحمساوي فتحي حماد يعلن ان المتبقي في عمر اسرائيل 3 سنوات فقط

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد، ان المقاومة الفلسطينية انتصرت على الاحتلال الاسرائيلي سياسيا وعسكريا في المواجهة الأخيرة.

واضاف حماد خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرق جباليا شمال قطاع غزة، ” ندعو أبناء شعبنا لعدم الاستماع إلا لمن يقف مع شعبنا”، مؤكدا بان الشعب الفلسطيني بثباته وصموده “أذل قيادات الاحتلال الصهيوني”.

وذكر حماد بان وزير الجيش الاسرائيلي السابق افغيدور ليبرمان استقال “تحت ضربات المقاومة في قطاع غزة “، فيما اعتبر عمليات التطبيع التي تجري مع الاحتلال “لن تؤثر فينا”.

وقال حماد ” المقاومة الفلسطينية في الضفة تساند المقاومة في غزة (..) انطلق النصر والثأر من دماء الشهيدين صالح البرغوثي وأشرف نعالوة.”

واضاف ” النصر في الضفة مزدوج بين دماء الشهداء والثأر لهم “، مشددا على ان “فلسطين لا تحرر الا بالدم، وليس بمشاريع التسوية مع المحتل”.

وقال حماد ” مسيراتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها والاحتلال لم يتبق له في فلسطين سوى 3 سنوات”.