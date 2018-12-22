اصدار جديد.. “تحت الحصار: صناعة القرار في منظمة التحرير الفلسطينية خلال حرب 1982”

صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب “تحت الحصار: صناعة القرار في منظمة التحرير الفلسطينية خلال حرب 1982″، تأليف: رشيد الخالدي، وترجمة: نسرين ناضر، ومراجعة الترجمة: جابر سليمان.

يقدم هذا الكتاب الذي يقع الكتاب في 296 صفحة، رواية تاريخية لشاهد عيان عن الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وللمفاوضات في شأن انسحاب قوات منظمة تحرير الفلسطينية وقياداتها من بيروت خلال صيف سنة ١٩٨٢. يستخدم المؤلف مصادر من الأرشيف الفلسطيني، ومقابلات مع قيادات فلسطينية وعربية، ومع دبلوماسيين أجانب.

والمؤلف رشيد الخالدي: مؤرخ فلسطيني، يشغل كرسي إدوارد سعيد في الدراسات العربية الحديثة في جامعة كولومبيا (Columbia)، وهو رئيس تحرير مجلة Journal of Palestine Studies، ومؤلف كتابين “وسطاء الخداع”، و”القفص الحديدي” (المؤسسة العربية للدراسات والنشر).