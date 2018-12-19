وفقاً لتوقعات نوستراداموس.. اندلاع حرب عظمى العام المقبل

قال موقع روسي إن خبراء قاموا بتفكيك رموز في نبوءة الكيمائي الشهير “نوستراداموس” للعام 2019، خصوصا فيما يخص الصراع بين الشرق والغرب.

وتابع الموقع بأن العام 2019 سيشهد حربا عالمية ثالثة، وارتطام جرم فضائي في كوكب الأرض.

وعرف الكيمائي الفرنسي ميشيل دي نوسترام، بتنبؤاته الشهيرة والتي قال كثيرون إن بعضها حصل، كالحريق الكبير الذي اندلع في لندن عام 1666، وصول أدولف هتلر إلى السلطة في ألمانيا، كما قيل إنه تنبأ بموعد وفاته.

وتابع الموقع بأن الصدام بين الغرب والشرق سينتهي بأن الأخير سيتفوق، في حين سيتراجع الغرب.