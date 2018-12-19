وثائق خطيرة يكشفها العراق لأول مرة حول العمليات الارهابية لتنظيم داعش في سيناء المصرية / فيديو

تمكنت القوات العراقية من العثور على وثائق خطيرة لتنظيم “داعش” في العراق، تتعلق بعملياته الارهابية في مصر، وخاصة في شبه جزيرة سيناء.

وقد تضمنت سلسلة الوثائق التي حصلت عليها فضائية RT الروسية ، مجموعة من التواريخ التي قام فيها التنظيم بتفجير آليات عسكرية للجيش المصري، في الشيخ زويد بسيناء، بالإضافة إلى منطقة كرم القواد منذ ثلاث سنوات بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الاول 2015.

وقد تضمنت هذه الوثائق أيضا، تفجير مجموعة من العبوات الناسفة وقتل عشرات من الجنود المصريين، حيث وصفتهم وثائق التنظيم بـ”جيش الردة المصري”.

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