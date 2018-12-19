مندوب روسيا: نسمع عن صفقة القرن منذ عامين ولم نرها حتى الآن

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لم تحصل بعد على الخطة الأمريكية المعلنة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية وتشك في فعاليتها.

وفي تعليقه على تصريح المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، حول جاهزية خطة السلام الأمريكية الجديدة قال نيبينزيا، أمس الثلاثاء: “نسمع عن هذه الخطة للعام الثاني على التوالي، ويتوعدون دوما بتقديمها، ويقولون غدا، لكن لم نرها حتى الآن، ولا يعرف أحد متى سنراها”.

وشدد على أن “أي خطة لن تكون فعالة، إذا لم تأخذ بعين الاعتبار الأساس المعترف به دوليا للتسوية في الشرق الأوسط والاعتماد على القرار الذي يقضي بوجود الدولتين” الفلسطينية والإسرائيلية.