مسؤولون أسرائيليون يستنتجون أن الإعتداء الذي نفذه عامل أردني في ايلات كان بدوافع قومية

بحسب تقرير فإن النيابة العامة على استعداد لتقديم لائحة اتهام تزعم ضلوع أفراد من بلد أجنبي في هجوم المطرقة في الميناء، الذي أسفر عن إصابة إسرائيلييّن بجراح خطيرة.

أفاد تقرير أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين خلصوا إلى أن الإعتداء العنيف الذي وقع في شهر نوفمبر على مواطنيّن إسرائيلييّن من قبل مواطن أردني عمل في ميناء إيلات في جنوب إسرائيل كان بدافع قومي.

بعد تحقيق دام قرابة ثلاثة أسابيع من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) ، فإن النيابة العامة على استعداد لتقديم لائحة اتهام ضد الرجل الأردني، مدعية أن الرجل قد لا يكون عمل بمفرده وبأن أفراد من بلد أجنبي قد يكونون متورطين في الهجوم، بحسب ما ذكرته القناة العاشرة يوم الأحد الماضي.

في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصيب مواطنان إسرائيليان بجروح خطيرة عندما قام زميلهما الأردني في العمل بمهاجمتهما بمطرقة، حسبما ذكرت الشرطة في ذلك الوقت.

بالإضافة إلى المصابيّن الإسرائيلييّن، اللذين تم نقلهما إلى مستشفى “يوسفطال” مع إصابات في الرأس، أصيب عامل أردني حاول السيطرة على المهاجم بجروح طفيفة.

وتم اعتقال الرجل الأردني في أعقاب الحادث. وبعد عدة ساعات قالت الشرطة إن التحقيق الأولي زاد الشبهات في أن الهجوم كان بدافع قومي.

وبدأ المشتبه به، الذي لم يتم ذكر اسمه على الفور، العمل في إسرائيل قبل أيام من الهجوم بعد حصوله على تصريح عمل يومي من سلطة السكان والهجرة.

في عام 2014 منحت إسرائيل تصاريح لـ -1500 أردني للعمل في مدينة إيلات السياحية على ضفاف البحر الأحمر، والتي تقع على الجانب الثاني من من الحدود قبالة مدينة العقبة الأردنية.

في عام 1994 وقّع البلدان على معاهدة سلام، لكن العلاقات بينهما شهدت اضطرابات بسبب حوادث عنف متفرقة وخلافات سياسية.

في العام الماضي وصلت العلاقات الثنائية بينهما إلى أدنى مستوياتها التاريخية بعد أن قام حارس في السفارة الإسرائيلية بإطلاق النار على مواطنيّن أردنييّن وقتلهما، زاعما أن أحدهما حاول مهاجمته وأن الآخر علق في مرمى النيران.

في شهر أكتوبر/تشرين الاول الماضي أعلنت الأردن عن أنها لن تقوم بتجديد ملحق تأجير أراضي كان جزءا من معاهدة السلام مع إسرائيل.

وجاء تقرير يوم الأحد الماضي بعد موجة من الهجمات ضد إسرائيليين في الضفة الغربية في الأسبوع الماضي.