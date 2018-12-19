شمس الكويتية تثير اعنف الانتقادات بعد ظهورها الفاضح في كليبها “ابن الـ”/ فيديو

موجة عارمة من الانتقادات، تعرضت لها المطربة الكويتية، شمس، بسبب أحدث كليباتها الغنائية “ابن الـ”، الذي طرحته الخميس الماضي على موقع “يوتيوب”.

ويرجع السبب الرئيس وراء الهجوم على شمس، هو ظهورها في بداية الكليب، وهي تصحو من النوم مرتدية قميص نوم، الأمر الذي أغضب متابعين أشاروا إلى أن هذه الإطلالة لا تليق بعادات وتقاليد المجتمع الخليجي.

وأمام الانتقادات التي تعرضت لها، خرجت شمس عن صمتها لترد على المهاجمين لها، فقالت غاضبة في تغريدة لها على “تويتر”، حذفتها فيما بعد: “يا جماعة ترى فيه فرق بين النقد وبين قلة الأدب”.

ولكن بعد ذلك، سخرت شمس من مهاجميها، بتغريدة أخرى، قالت فيها: “يمه زعلت من الانتقادات”.

يذكر أن أغنية “ابن الـ” لشمس الكويتية، من كلمات الغيم، وألحان فراس الشذر، وتوزيع موسيقي لمهند غازي، وهي من إخراج محمد عبد العظيم.