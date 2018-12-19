رب ضارة نافعة.. مزارع يسمح لعقرب بلدغه شهرياً لتخفيف آلام الروماتيزم

يقوم مزارع كوبي يدعى بيبي كاساناس ويبلغ من العمر 78 عاما، باصطياد عقرب مرة كل شهر خلال السنوات العشر الماضية ويلدغ نفسه بسمه.

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية، يقول كاساناس إن هذا السم يقيه من آلام الروماتيزم.

ووجد باحثون في كوبا أن سم العقرب الأزرق المنتشر في كوبا يحتوي على خواص مضادة للالتهاب ومخففة للألم وقد تكون قادرة على تأخير نمو الأورام لدى بعض مرضى السرطان.

وتستخدم شركة “لابيوفام” الكوبية للمنتجات الدوائية، سم العقرب منذ عام 2011 لصنع أحد أدوية الطب التماثلي ويعرف باسم “فيداتوكس”، والذي يلقي رواجا.

وقال كارلوس ألبرتو ديلجادو مدير الأنشطة التجارية بشركة لابيوفام، إن المبيعات ترتفع بنسبة عشرة في المائة سنويا.

يذكر أن عقار “فيداتوكس” يباع بالفعل في نحو 15 دولة في شتى أنحاء العالم.