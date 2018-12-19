في استطلاع لمركز بحوث برام الله.. ثلثا ابناء الضفة وغزة يطالبون باستقالة عباس ويرفضون تسليم سلاح المقاومة
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جرينتش+2 03:19
بلدية جرش تحيل 5 موظفين للمدعي العام بشبهة تزوير وثائق رسمية

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