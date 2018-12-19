بعد غياب عامين.. إلهام شاهين تعود للسينما بفيلم “أهل العيب”

تعود الفنانة المصرية إلهام شاهين للسينما مرة أخرى بعد غياب عامين، حيث بدأت التحضيرات الخاصة لفيلم “أهل العيب” للمؤلف تامر حبيب وبطولة منة شلبي والمتوقف منذ عامين، وتم استئناف تحضيراته مؤخرًا.

وتجري الشركة المنتجة للفيلم مفاوضات مع المخرج محمد ياسين ليتولي إخراج العمل بعد اعتذار المخرج هادي الباجوري، على أن يتم البدء فى تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة لطرحه فى صيف 2019.

وتستمر المفاوضات مع باقي النجوم المشاركين فى الفيلم بعدما يتم التعاقد مع المخرج محمد ياسين ليبدأ فى ترشيح نجوم جديدة ليشاركوا فى العمل، وتحديد موعد لانطلاق التصوير.

يشار إلى آن آخر أعمال إلهام شاهين فى السينما هو فيلم “يوم للستات” للمخرجة كاملة أبو ذكرى، وشارك فى بطولته كل من الفنانة نيللى كريم ومحمود حميدة وإياد نصار وأحمد داوود.