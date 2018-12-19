القبض على 4 أشخاص غير اردنيين حاولوا تهريب مخدرات لدولة مجاورة

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على أربعة أشخاص حاولوا تهريب حوالي نصف مليون حبة مخدرة إلى احدى دول الجوار اخفيت داخل خراطيم بلاستيكية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي ان العاملين في إدارة مكافحة المخدرات باشروا منذ فترة بتتبع معلومات وردت اليهم حول قيام عدد من الأشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار بواسطة مركبة شحن.

وأضاف الناطق الإعلامي في بيان صحفي اليوم ان عمليات المتابعة والتحقيق قادت لتحديد موعد تهريب تلك الكمية، والطريق التي كان ينوي المهربون سلوكها بواسطة احدى مركبات الشحن، حيث تم عمل الكمائن اللازمة وجرت مداهمتهم في منطقة الأزرق، والقي القبض على أربعة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة، وبتفتيش المركبة ضبط ما يقارب نصف مليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة اخفيت بطريقة سرية محكمة داخل خراطيم بلاستيكية، وبوشر التحقيق .