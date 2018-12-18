وزير الداخلية يقرر تعيين 41 حاكماً ادارياً في الوزارة – اسماء

قرر وزير الداخلية سمير المبيضين تعيين 41 حاكما اداريا في وزارة الداخلية جميعهم من ابناء الوزارة.

وشملت التعيينات 18 متصرفا اعتبارا من اليوم الثلاثاء و 23 مدير قضاء اعتبارا من يوم غد الاربعاء.

وتاتي التعيينات في اطار خطة الوزارة الرامية الى تطوير عملها ورفع سوية الاداء واعادة الهيكلة من خلال تدريب وتاهيل جميع كوادرها واتاحة المجال امامهم لتسلم المواقع القيادية.

وتم تعيين مدراء الاقضية التالية اسماؤهم بوظيفة متصرف وهم مشعل ابن هداية، وممدوح ابو شقراء، وعلي الراجبي، ومحمد ابو تايه، وعلي العيسى، ومحي الدين العدوان، وعماد كنعان، وعلي البطاينة، وعصمت القرالة، ومحمد الحسامي، وركان العدوان، ووصفي العدوان، ومحد العوامرة، وخلدون العبادي، وبشار الدبوبي، وفواز زيدان، وعيد الدماني، واحمد الفاعوري.

كما تم تعيين مـدراء الاقضية التالية اسماؤهم، وهم اسلام محيسن، وبلال الرفايعة، وصالح الكيلاني، وعبد الله الطورة، ومحمد الرفاعي، وخالد الحوت، ووائل الشرفاء، واسعد اللصاصمة، ورضى الغياث، وداود الثبيتات، وزيد الهباهبه، وفايزة الحجايا، وفراس خصاونة، وناصر ابو دلبوح، ومعاذ الذنيبات، وقاسم ابو عين، وصلاح الحماد، وابراهيم المجالي، وسامي المصاروة، ومحمد الرفايعة، ومحمود البريزات، ورائد المعايطة، وكمال عباس.