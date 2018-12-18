محكمة الجنايات الكبرى تحكم بالإعدام شنقاً على قاتل والدته بطبربور

قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقاً على المدان بقتل والدته في منطقة طبربور في عمّان قبل عامين، غيران الحكم قابل للتمييز.

وصدر الحكم من قبل “القاضي المترئس إبراهيم أبو شما وعضوية القاضيين أنور أبو عيد وطارق الرشيد”.

وأسند الادعاء العام للمدان “تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للأصول والفروع، كما أظهر التقرير الطبي سلامته من أي أمراض نفسية أو عقلية”.

وورد في القرار أن “المحكمة لم تأخذ بأية أسباب مخففة تقديرية (..) ولا تأخذ بإسقاط الحق الشخصي عن المتهم والصادر عن زوج المغدورة وهو والد المتهم، ولا بإسقاط الحق الشخصي عن المتهم الصادر عن ابن المغدورة (شقيق المتهم)، لأن المتهم لم يقدم حجة حصر إرث أصولية من المحكمة الشرعية المختصة تتضمن أسماء ورثة والدته المغدورة”.

وبحسب القرار “لم يثبت حصول إسقاط الحق الشخصي عن المتهم من جميع الورثة الشرعيين للمغدورة، وان الإسقاط اقتصر على زوج المغدورة (والد المتهم) وأحد أبنائها الشاهد (شقيق المتهم)، في حين لم يسقط ابنا المغدورة الشاهدين حقهما الشخصي عن المتهم”.

وأوردت المحكمة عن أحد الشهود (شقيق للمدان) أن “عدد أفراد أسرتهم مع والده ووالدته 8 أفراد”.