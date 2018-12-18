كاتب أمريكي يرى ان واشنطن تعامل السعوديين كموظفين على محطة وقود

وصفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بـ”المجنون والقاتل”، لافتة الى أن الادارة الامريكية تتعامل مع السعوديين كموظفين على محطة وقود.

وكتبت الصحيفة الامريكية في مقال للكاتب والمحلل السياسي الأمريكي نيكولاس كريستوف، الذي زار المنطقة مؤخرا أن الناس “بدوا أكثر خشية في الحديث مع صحفي، مقارنة بما كان عليه الحال من قبل، يضاف لذلك حالة القهر السائدة”.

وشددت الصحيفة على أن المشكلة لا تقتصر على أن محمد بن سلمان “قاتل، لكنه تسبب أيضا في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتجويع أطفال اليمن”.

وأشاد الكاتب بالتصويت التاريخي لمجلس الشيوخ الأمريكي على تحميل محمد بن سلمان المسؤولية عن جريمة قتل خاشقجي ووقف الدعم الأمريكي للحرب التي يشنها السعوديون في اليمن.

وتابع الكاتب يقر كبار المسؤولين السعوديين في المجالس الخاصة بأن محمد بن سلمان هو الذي أمر بقتل خاشقجي ولكنهم يصرون على أن العلاقات السعودية الأمريكية أهم من حياة رجل واحد.

واضاف كاتب المقال “يعكس دفاع ترامب الغريب عن ولي العهد ما يشوب العلاقة الأمريكية السعودية من خلل. فقد أصبحت هذه العلاقة بأسرها قائمة على التعاملات التجارية، لا غير. يعاملنا السعوديون كما لو كنا حراساً شخصيين لهم ونحن نعاملهم كما لو كانوا موظفين في محطة للوقود”.

وختم الكاتب “يراودني شك في أن السبب الحقيقي من وراء احتضان ترامب وكوشنر لمحمد بن سلمان هو البيزنس: أي الاعتقاد بأن السعوديين سيستثمرون في مشاريعهما الخاصة في سوق العقارات لعقود قادمة، والحقيقة هي أنه مع تقلص أهمية السعودية كمنتج للنفط فإن حاجتنا إليها تتراجع، وقد لا نحتاج إليها مطلقاً بعد خمسة وعشرين عاماً إذا ما تحررنا تماماً من طغيان النفط المستورد”.