في درعا التي قادت التمرد.. اكتشاف طائرة مسيرة وترسانة اسلحة غربية بين مخلفات الإرهابيين/ فيديو

يبدو أنه مسلسل بلا نهاية أو من المسلسلات الطويلة التي ستستمر حلقاتها بعدد أيام سنوات الحرب التي تخوضها سوريا ضد الإرهاب.

خلال عمليات تمشيط المناطق المطهرة من الإرهاب في مزارع منطقة درعا البلد جنوبي سوريا، عثرت الجهات السورية المختصة على طائرة استطلاع مسيرة وأسلحة وقذائف بعضها غربية المنشأ بين المخلفات التي تركتها التنظيمات الإرهابية خلفها قبل رحيلها إلى شمالي البلاد أو إلى دول أخرى.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن الجهات المختصة عثرت خلال متابعتها تأمين المناطق التي حررها الجيش السوري من الإرهاب على طائرة استطلاع وكميات من الأسلحة والذخائر بعضها غربي الصنع في المزارع المحيطة بمنطقة درعا البلد.

وبينت المراسلة أنه من بين المضبوطات أيضا رشاشات “بي كي سي” وبنادق حربية وقواذف “أر بي جي” وعدد كبير من قذائفها وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة وقذائف صاروخية محلية الصنع ومنظار ليلي وأجهزة اتصال فضائي.

وبتاريخ 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ضبطت الأجهزة الأمنية السورية في درعا مستودعا يحوي صواريخ “أرض جو” ضمن أنفاق بعمق يزيد عن 15 مترا، وعلى بعد أمتار من المنطقة الحدودية الفاصلة مع الأردن.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” في درعا أن الجهات المختصة بدرعا ضبطت مستودعا يضم ما يزيد عن 20 صاروخا “مضاد طائرات” مع رؤوسها ومنصات إطلاقها من مخلفات المجموعات المسلحة خبأتها داخل الجرف الصخري الفاصل بين سوريا والأردن جنوب غربي معبر نصيب الحدودي وعلى بعد أمتار من المنطقة الفاصلة بين البلدين.

وحفاظا على حياة المدنيين وتمهيدا لاستكمال عودة جميع سكانها إلى منازلهم بأمان، تتابع الجهات المختصة ووحدات الجيش العاملة في درعا — بالتعاون مع الأهالي — أعمال تمشيط وتفتيش المناطق السكنية ومحيطها والأحياء التي طهرها الجيش في درعا لرفع مخلفات الإرهابيين من عبوات ناسفة ومفخخات وألغام.