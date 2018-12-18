الصين تستنسخ الحيوانات الاليفة لمن يحبون اطالة امد صحبتها

اصبح بمقدور من يعتزون بحيواناتهم الاليفة الاحتفاظ بها لفترة اطول بعد أن تمكنت شركة صينية من استنساخ كلب صيد واطلاقها خدمة الاستنساخ لاغراض تجارية.

وذكرت قناة سكاي نيوز أن ” شركة سينوجين الصينية والتي تعتبر اول شركة للتكنولوجيا الحيوية قد اطلقت خدمة استنساخ الحيوانات الاليفة لاغراض تجارية “.

واضافت أنه ” يمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة استنساخ حيواناتهم مقابل 380 ألف ين وهو ما يعادل حوالي 55 الف دولار”.

وقال مي جي دونغ الرئيس التنفيذي لشركة سينوجين إن “خط استنساخ الحيوانات الأليفة في شركته ما زال في مرحلة مبكرة”.

واضاف “اكتشفنا أن أعدادا متزايدة من أصحاب الحيوانات الأليفة يريدون أن ترافقهم حيواناتهم لفترات أطول”.