يسرا تعتز بانها ما زالت تحمل طفولتها في قرارة نفسها

قالت الفنانة المصرية الكبيرة يسرا في حوار معها ببرنامج «8 الصبح» على قناة DMC، أنها كانت طفلة وحيدة لوالديها لهذا كانت مُدللة جدا، وكنت «فرحة العيلة»، وأول بنت في العائلة، وتابعت: «كنت شقية جدا وعاملة زى الولد، كنت بلعب وبجرى وبلعب كورة وبركب عجل».

وأضافت «يسرا» من داخلى مازلت طفلة، وأشارت إلى أنها تحب الأطفال جدا، وقالت: «بموت فيهم وبحبهم أوى، كان نفسى يكون عندى أطفال، لكن ربنا مكتبليش، ولازم أرضى بقضاء ربنا وباللى يكتبهولى ربنا، علشان اللى بيكتبهولى ربنا أحسن من اللى أنا عاوزاه».

وتابعت «يسرا» أنها كانت محظوظة بدخولها عالم الفن في سن صغيرة، لأنها عاصرت أجيالا مختلفة، وتعلمت منهم الكثير، جيل شادية وسعاد حسنى، وكان شيئا عظيما أن أمثل أمامهم، وأيضا جيل نجلاء فتحى وميرفت أمين ومديحة كامل.

وأضافت أن كل الأدوار التي قامت بها كانت تمثل معنى لديها، وأنها تحب كل أفلامها مع الفنان الكبير عادل إمام، والمخرج الراحل يوسف شاهين، والمخرجة إيناس الدغيدى والمخرج محمد عبدالعزيز، مؤكدة أن كل فيلم من أفلامها له ذكريات وحدوتة مختلفة عن غيره.

وأضافت «يسرا» أنها لا تستطيع العيش دون حب، «مقدرشى أعيش من غير حب.. بحب كل حاجة حواليا.. بحب كل حاجة ربنا إدهالى.. بحب أمى وجوزى وأصحابى.. بحب أولاد أصحابى».

وأكدت أن الفنان يجب أن يترك بصمة لدى جمهوره، وأن الفنان الحقيقى لازم يسيب تأثير حقيقى في المشاهد، ولا يمر مرور الكرام، وأن يتذكره الجمهور على مدى سنوات طويلة، وأن يتذكر أدواره وأعماله، وأشارت إلى أن الجمهور دائما ما يتذكر النجوم بأسماء شخصياتهم، فكثيرا ما التقت بالجمهور لتجد بعضهم يناديها بشخصيات قدمتها وارتبطت بها خاصة في أعمالها الدرامية الأخيرة مثل «نادية أنزحة» في مسلسل «أحلام عادية»، أو «حياة الجوهرى» في المسلسل الشهير الذي حمل نفس الاسم.