في استطلاع لمركز بحوث برام الله.. ثلثا ابناء الضفة وغزة يطالبون باستقالة عباس ويرفضون تسليم سلاح المقاومة
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جرينتش+2 03:23
هيئة النزاهة تتابع تلاعباً بملايين الدنانير في الملف الضريبي لشركة صناعية

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