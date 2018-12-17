هنية يعتزم القيام بجولة خارجية واسعة تشمل مصر وروسيا وايران وتركيا وقطر والمغرب واندونيسيا

اعلن مصدر قيادي بارز في حركة حماس أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية سيغادر قطاع غزة قريبا، للقيام بجولة عربية ودولية واسعة.

وقال هذا المصدر القيادي إن الجولة الخارجية ستشمل العديد من البلدان، حيث تبدأ بالقاهرة، وتتضمن زيارة موسكو، استجابة لدعوة تسلمتها الحركة خلال الأيام الماضية.

ولفت المصدر إلى أن من بين الدول التي من المتوقع أن يزورها هنية لبنان وتركيا وإيران وقطر والكويت وموريتانيا وماليزيا وأندونيسيا والمغرب، موضحا أن الجانب الروسي قد عرض على قيادة الحركة التدخل لدى الجانب المصري لتسهيل مغادرة وفد الحركة.

يشار إلى أن هذه الزيارة المرتقبة كانت مقررة منذ أشهر، إلا أن الجانب المصري لم يكن يستجيب في السلبق لمطلب الحركة، ولكنه وافق لاحقا مع وضع بعض الاشتراطات.