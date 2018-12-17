نجاح وزارة العدل في تجربة اصدار شهادات عدم المحكومية الكترونياً

اصدرت وزارة العدل منذ بداية العام الحالي وحتى الثاني عشر من شهر كانون الأول الحالي اكثر من 373 الف شهادة عدم محكومية.وتوزعت هذه الشهادات بواقع 347717 باللغة العربية و25319 شهادة باللغة الإنجليزية.

وكانت الوزارة اطلقت منذ بداية العام الحالي خدمة إصدار شهادات عدم المحكومية إلكترونيا، ضمن حزمة من عشر خدمات إلكترونية أطلقتها الحكومة للعام الحالي، بهدف التسهيل على المواطنين واختصارا للوقت والجهد.

ونشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أخيرا فيديو يوضح كيفية اصدار شهادة عدم محكومية الكترونياً، كما انه تم نشره أيضا على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

وتضمن الفيديو شرحا حول غايات الحصول على شهادة عدم المحكومية والجهات الطالبة لها سواء ورقيا أو إلكترونيا.