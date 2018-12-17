مجلس شيوخ العشائر السورية بمحافظة الحسكة يندد بالتهديدات العدوانية التركية

ندد مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في محافظة الحسكة بالتهديدات الجديدة للنظام التركي بشن عدوان على مناطق شرق الفرات بذريعة حماية الأمن القومي التركي، معتبرا أن هذه التهديدات جاءت بضوء أخضر من الولايات المتحدة.

وأكد المجلس في بيان، تلقت سانا نسخة منه، أن الأمريكي والتركي يقفان في حلف واحد ضد الشعب السوري بكل مكوناته من خلال دعمهما للعصابات الإرهابية، داعياً أبناء الوطن في المنطقة الشرقية إلى التلاحم، وعدم سقوط بعض الأخوة الأكراد مرة أخرى في حبال الخداع الأمريكي، وإلى الالتفاف حول الجيش العربي السوري.

ونبه البيان إلى أن الأمريكي والتركي يعملان على تعطيل الحل السياسي في سورية من أجل الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني، داعياً إلى عدم الإنجرار وراء الأوهام التي تزرعها أمريكا والتي تهدف من ورائها إلى إضعاف سورية وطن المحبة والتآخي والسلام.