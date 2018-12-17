في استطلاع لمركز بحوث برام الله.. ثلثا ابناء الضفة وغزة يطالبون باستقالة عباس ويرفضون تسليم سلاح المقاومة
أهم العناوين
جرينتش+2 03:23
لانه لم يكن موجوداً اصلاً.. روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدمير مفاعل نووي بمنطقة الكبر في سوريا عام 2007

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني