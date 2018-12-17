حكومة الاحتلال تصادق على مقترح لطرد عائلات منفذي العمليات الفدائية

صادقت لجنة حكومية إسرائيلية على مشروع قانون يستهدف طرد عائلات المقاومين الفلسطينيين إلى قطاع غزة أو خارج الأراضي المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت على المقترح الذي تقدّم به حزب “البيت اليهودي” اليميني برئاسة وزير التعليم نفتالي بينيت.

ويأتي مشروع القانون، خلافا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي حظرت على السلطات الإسرائيلية تهجير عائلات منفذي العمليات من أماكم إقامتهم؛ باعتبارها عقوبة غير مناسبة.

وعقّب رئيس حزب “البيت اليهودي” على إقرار القانون، بالقول “أنا سعيد لأننا قررنا إقرار القانون”.

ويجيز مشروع القانون للجيش الإسرائيلي إبعاد عائلة كل من نفّذ أو حاول تنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية، في غضون أسبوع من تاريخها.

ويأمل الاحتلال أن يشكّل مشروع القانون “رادعا” للفلسطينيين عن تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وشهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في حجم عمليات المقاومة بالضفة الغربية؛ حيث قُتل جنديان الخميس الماضي، في عملية إطلاق نار قرب بلدة سلواد في رام الله (شمال القدس المحتلة)، فيما أصيب سبعة مستوطنين في عملية قرب مستوطنة (عوفرا) مساء الأحد الماضي.