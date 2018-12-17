جرافات الاحتلال تهدم منزل عائلة الشهيد “أشرف نعالوة” بطولكرم.. ولكنها لن تستطيع هدم اسطورته

اقدمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الإثنين على هدم منزل الشهيد “أشرف نعالوة” في ضاحية شويكة، شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

فقد اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ضاحية شويكة عند الساعة الثالثة فجرا وطوقت المنزل وقامت بإخلاء المعتصمين فيه بالقوة، وهدمت جدران الطابق الأول للمنزل بالجرافات.

وخلال إخلاء المعتصمين داخل وحول المنزل بالقوة، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان في المنطقة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز بشكل عشوائي، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 6 مواطنين خلال اقتحام ضاحية شويكة لهدم منزل نعالوة، بينهم إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وصفت بالمتوسطة .

وكان مئات المواطنين قد اعتصموا في المنزل منذ مساء أمس، بعد قرار سلطات الاحتلال بتنفيذ قرار هدمه، وذلك في محاولة للتصدي لهذا القرار ومنع الهدم. وبحسب القرار فإن الهدم سيكون للطابق الأول من المنزل وطابق التسوية وهو عبارة عن مجموعة من المخازن، دون المساس بالطابق الثاني للمنزل والذي يعود ملكيته لشقيق الشهيد المعتقل “أمجد نعالوة”، وهو ما جعل قوات الاحتلال تقوم بالهدم من خلال الجرافات والهدم اليدوي.

وفي السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم في ضاحية شويكة أعلنت صباح اليوم الاثنين تعليق الدراسة في كافة مدارس الضاحية، بسبب التواجد المكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.