ام أردنية تلقي بنفسها أمام أبنائها من الطابق الثالث بالكويت

أصيبت وافدة أردنية في دولة الكويت بإصابات بليغة إثر محاولتها الانتحار من الطابق الثالث، وتم نقلها للمستشفى لعلاجها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الوافدة وهي زوجة وأم كانت في حالة مرتبكة قبل سقوطها، إذ أصدرت نداءَ استغاثةٍ وحاول أبناؤها منعها من السقوط لكنهم لم يستطيعوا.

وأكد وافد مصري أنه سمع صوت استغاثة، ورأى المرأة تمسك بحديد بلكونة الشقة قبل أن تهوي على الأرض.

وتلقى رجال الأمن بلاغًا يفيد بسقوط وافدة من الطابق الثالث في إحدى مناطق محافظة حولي، حيث شوهدت الأردنية (وهي من مواليد 1986) على الرصيف بلا حراك، فيما قال المبلغ (وهو الوافد المصري) إنه شاهد المدعوة متعلقة بحديد بلكونة الشقة وكانت تقول له كلمات غير مفهومة وتصرخ، وشاهد أبناءَها يحاولون مساعدتها وإنقاذها إلا أنها سقطت، وتم نقلها للمستشفى، إذ تبيَّن إصابتها بكسور بليغة.