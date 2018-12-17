المطربة اللبنانية إليسا تشترط للزواج ان ترتبط برجل ارتباطاً انسانياً / فيديو

عبَّرت المطربة اللبنانية إليسا، عن رغبتها في الزواج من رجل ترتبط به “إنسانيًّا” أولًا، مشيرة إلى أنها لم تجد هذا الشخص حتى الآن، ولن تتزوج إلا مع توافر هذا الشرط.

وقالت إليسا، خلال لقاء تلفزيوني، أن والدها كان يرفض أي حديث عن زواجها قبل أن تُتم دراستها وتعليمها، حتى إنه لم يستمع إلى الكثير من الأقارب الذين يتردَّدون عليه ويطلبونها منه، تاركًا لها حرية التفكير في الزواج عقب الانتهاء من التعليم.

وأشارت إلى أنها تربَّت على “حرية الاختيار كأمرأة لها حقوق وحريات”، مشيرة إلى أن “نصفها الثاني لن يُكمله إلا رجلٌ ترتبط به على صعيد إنساني”.

ونوّهت إلى أنها قد لا تستطيع أن تُنجب ولدًا، ولكنها لديها القدرة والرغبة على التبني.

وتفاعل عدد كبير من جمهور الفنانة إليسا، مع حديثها، وقال أحدهم: “كلام إليسا صحيح.. الزوج له مكانته طبعًا.. والرجل أكيد بيكمل المرأة والاثنين يكملوا بعضهما.. إحنا بشر وفي شيء اسمه مشاعر.. وبناء عائلة وأطفال وبيت والأهل الله يحفظهم بس الواحد ما يبغى يعيش وحيد الكل بيرحل”.

يذكر أن المطربة اللبنانية إليسا، حققت نجاحًا كبيرًا بألبومها “إلى كل اللي بيحبوني”.

وكانت إليسا أشارت منذ أيام مضت، من خلال تغريدة لها عبر “تويتر”، إلى أنها ستُعلِن عن مفاجأتين قبل انتهاء هذا العام.