الغذاء والدواء تؤكد عدم وجود مواد مسرطنة في منتج بودرة للاطفال

نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء صحة ما تم تداوله اعلاميا حول وجود مادة الاسبستوس المسرطنة في منتج بودرة الاطفال “جونسون بيبي بودرة”.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الاثنين “انه واشارة الى ما تم تداوله اخيرا حول احتواء المنتج على مادة الاسبستوس المسرطنة، سحبت المؤسسة عينات من بودرة الاطفال والتي تحمل عدة اسماء تجارية من مستودعات موردي منتجات (جونسون اند جونسون) وقامت بتحليلها وفق الاصول في مختبرات الجمعية العلمية الملكية للكشف عن وجود المادة، واظهرت نتائج التحليل خلو المنتج منها”.

واضافت المؤسسة انها تواصلت مع الشركة الصانعة وموردي المنتج منذ بداية تداول المعلومات، بهدف الحصول على اي مستجدات بهذا الخصوص، داعية المواطنين الى ضرورة اختيار الاماكن المخصصة لشراء المنتج الاصلي وتجنب شراء المنتجات من الاماكن غير الموثوقة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.

كما اهابت المؤسسة بالمواطنين عدم التردد بالاتصال معها من خلال الموقع الالكتروني المرتبط بمنصة “بخدمتكم” التابعة لرئاسة الوزراء او رقم هاتف الشكاوى المجاني (117114) او من خلال رقم الواتس اب (0795632000) عند وجود اي ملاحظة أو شكوى حول تلك المنتجات او الشك في وجود منتجات مقلدة في السوق المحلي .