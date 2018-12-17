اسرائيل تعتقل المواطنة الأردنية الزيتاوي خلال زيارة شقيقها بالنقب

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس الاحد الأسيرة الأردنية المحررة خولة الزيتاوي بسجن النقب جنوب فلسطين المحتلة.
واعتقل الاحتلال الأردنية الزيتاوي خلال زيارتها شقيقها المعتقل لدى الاحتلال عبد الله الزيتاوي في سجن النقب.
ليس غريباً على غزة ان تنتصر الاسبوع الماضي، فالنصر عادتها الدائمة، ومهنتها الخالدة، ولعبتها ا... إقرأ المقال
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس الاحد الأسيرة الأردنية المحررة خولة الزيتاوي بسجن النقب جنوب فلسطين المحتلة.
واعتقل الاحتلال الأردنية الزيتاوي خلال زيارتها شقيقها المعتقل لدى الاحتلال عبد الله الزيتاوي في سجن النقب.
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