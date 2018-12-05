منتهى الهبل.. أحلام تتهم الحاسدين بإصابتها بالعين في حفلها الأخير !

تحدثت الفنانة الإماراتية أحلام عن تعرضها لإصابة في عينها خلال إحيائها مؤخراً لحفل في دبي.

ونشرت أحلام عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كواليس الحفل يصور قيام خبير التجميل الخاص بها بإجراء بعض التعديلات على مكياجها، وقالت أنها خلال تواجدها على المسرح “دخل شيء في عيني”.

وأضافت:” أن عيون الحاسدين أدت إلى حصول هذا الأمر، وقالت “عيون عيون عليّ”.

كما دخلت أحلام على خط قضية فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف الجريء الذي أثار جدلًا كبيرًا بالوطن العربي، منذ ارتدائها له بختام مهرجان القاهرة السينمائي، يوم الخميس الماضي، ووصلت إلى الصحافة العالمية.

ورفضت أحلام التزام الصمت تجاه أحد التعليقات الذي دافع عن رانيا يوسف بعد الصورة التي نشرتها مجلة “فوغ” العالمية، ووصفت ما فعلته بـ”الحرية” وأن من حقها ارتداء ما تريد، وعلقت عليها قائلة: “لا والله تأخذ راحتها”.

وأضافت النجمة الإماراتية: “لماذا تعتذر الآن ما دام عليها أن تأخذ راحتها وتشعر بالحرية”.

كما هاجمت أحلام إحدى الفتيات العربيات التي شتمت المجتمع العربي، ووصفته بـ”المنافق” والذي يدعي القدسية ويفعل كل ما يريد بالخفاء، قائلة: “العرب أساطير في الموضة والبذاءة فقط يا مدام”.