المواطنون يشاركون اليوم بحملة "يلا عالبلد "دعماً للتجار المتضررين في عمان من السيول الاخيرة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:51
في اطار الحملة المستمرة لتنظيف البلاد .. القبض على 30 مروجا وحائزا للمواد المخدرة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني