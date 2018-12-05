في اطار الحملة المستمرة لتنظيف البلاد .. القبض على 30 مروجا وحائزا للمواد المخدرة

عمان ـ (بترا)

ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على 30 مروجا وحائزا للمواد المخدرة في مختلف محافظات المملكة بحوزتهم أسلحة نارية وكميات متفرقة من المواد المخدرة. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي: ان العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تابعوا خلال الأيام الماضية عددا من تلك القضايا، وكان من أبرزها تنفيذ حملة أمنية في محافظة اربد القي القبض خلالها على أربعة أشخاص وبحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة، فيما القي في محافظة جرش القبض على مروج وبحوزته 200 حبة مخدرة، كما ضبطت كميات من الحشيش الصناعي في محافظة عجلون بحوزة احد المروجين.

كما نفذت الإدارة في العاصمة عددا من الحملات التفتيشية والأمنية على أشخاص من المشتبه بهم في ترويج المواد المخدرة، القي خلالها القبض في الأشرفيه على مروج بحوزته 12 قطعة من الحشيش المخدر و 120 حبة مخدرة، وآخر في منطقة سحاب وبحوزته كمية من الحبوب وبودرة الحشيش الصناعي، فيما تمت مداهمة منزل مروج في منطقة الجبيهة، والقي القبض عليه وضبط بحوزته 200 حبة مخدرة وكمية من مادة الكرستال المخدر .

وفي منطقة شفا بدران، ضبط بحوزة احد المروجين بعد القبض عليه مجموعة من قطع الحشيش المخدر وبودرة الحشيش الصناعي، كما ضبط في منطقة مرج الحمام شخصان من مروجي المواد المخدرة، وبحوزتهما 270 حبة مخدرة ونصف كف من مادة الحشيش المخدرة وسلاح ناري.

وفي منطقة الهاشمي الشمالي القي القبض على أربعة أشخاص من مروجي المواد المخدرة بعد ان قام احدهم بمقاومة شديدة وضبط بحوزتهم كف ونصف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة، وفي منطقة وادي السير القي القبض على ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم ببيع المواد المخدرة وضبط بحوزتهم 190 حبة مخدرة ونصف كف حشيش وكمية من مادة المارجوانا المخدرة.

وفي محافظة البلقاء تم التعامل مع عدد من قضايا الترويج وحيازة المواد المخدرة، ألقي خلالها القبض في مدينة السلط على ثلاثة مروجين في قضيتين منفصلتين، وضبط بحوزتهم كمية من مادة الهيروين والحشيش المخدر، وفي منطقة صافوط القي القبض على احد المروجين وبتفتيش منزله عثر على كمية من الحبوب والحشيش المخدرة، فيما ضبط سلاح ناري وكمية من بودرة الحشيش الصناعي بحوزة احد مروجي المخدرات في منطقة عين الباشا، كما القي القبض في البقعة على احد المشتبه بهم وضبط بحوزته سلاح ناري.

وفي الشونة الجنوبية، وبعد متابعة معلومات وردت حول قيام احد الأشخاص باستخدام عدة مواقع في المنطقة لزراعة أشتال المارجوانا المخدرة، تم تحديد تلك المواقع وجرى مداهمتها بالتزامن حيث ضبطت كميات من تلك الاشتال، وبوشر البحث عن الشخص المتورط.

والقي في محافظة المفرق القبض على مروج للمواد المخدرة بحقه ستة طلبات امنية، بعد تحديد مكان تواجده، حيث ابدى مقاومة شديدة، وضبط بحوزته مجموعة من قطع الحشيش المخدر المعدة للبيع.

وفي محافظة الكرك غور المزرعة القي القبض على شخص بحقه طلبان أمنيان وبحوزته 7 أكياس معبأة من مادة الحشيش الصناعي (الجوكر).

وفي البادية الوسطى، وفي قضيتين منفصلتين، القي القبض على شخصين من مروجي المواد المخدرة، احدهما ابدى مقاومة شديدة وضبط بحوزة الأول 40 قطعة من مادة الحشيش المعدة للبيع، فيما ضبط بحوزة الآخر كف من ذات المادة وكمية من الحبوب المخدرة، كما دوهم منزل احد الأشخاص في محافظة معان، والقي القبض عليه، وبتفتيش المنزل عثر داخله على نصف كف من مادة الحشيش المخدر.