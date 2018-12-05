بوتين يعتبر اهم خصال الإنسان ان يكون اهلاً للثقة

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن أهم الخصال لدى الإنسان هي أن يكون أهلا للثقة ويمكن الاعتماد عليه ويصون كلمته ويفي بالوعد.

وقال رئيس الدولة في حديث أدلى به لوسائل الإعلام القيرغيزية نشر على موقع قناة “رين تي في” الروسية:” الأهم بالنسبة لي – الموثوقية التي من أهم خصائصها القدرة على الوفاء بما تم الاتفاق عليه، والمحافظة على العهد والكلمة”.

ونوّه فلاديمير بوتين بأن الرئيس الحالي لقيرغيزيا، ألمازبك أتامبايف يتمتع بهذه الصفات فعلا .

وقال:” هو شخص يلتزم بكلامه. من الصعب الاتفاق معه ولكن إذا تم الاتفاق على شيء ما ، فحتما يفي بوعده حتى النهاية”. وشدد الرئيس الروسي على أنه يسعى للقيام بذلك من جانبه. وقال:” هذا ما أقدره حقا لدى الناس “.

ويرى الرئيس الروسي أنه وبفضل موثوقية أتامبايف، تمكنت قيرغيزستان من اكتساب الثقة في مجال السياسة الخارجية.