المواطنون يشاركون اليوم بحملة "يلا عالبلد "دعماً للتجار المتضررين في عمان من السيول الاخيرة/ فيديو
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جرينتش+2 12:53
الوضع مازال هادئاً.. الرئيس اللبناني يتابع النشاط العسكري الاسرائيلي عند الحدود

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