المواطنون يشاركون اليوم بحملة "يلا عالبلد "دعماً للتجار المتضررين في عمان من السيول الاخيرة/ فيديو
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جرينتش+2 12:51
التنفيذ القضائي يلقي القبض على 81 مطلوباً بقضايا مالية وجنائية

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