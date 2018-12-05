“الأمن الوقائي” يضبط شخصاً بحوزته عدة أسلحة وذخائر بالبادية الوسطى

ضبط العاملون في الأمن الوقائي شخصاً بحوزته أسلحة وذخائر في البادية الوسطى.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في قسم أمن وقائي البادية الوسطى حول حيازة أحد الأشخاص لعدد من الأسلحة النارية والذخيرة الحية داخل منزله في منطقة الأزرق، حيث بوشر بتتبع تلك المعلومات والتحقق منها.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وبعد جمع المعلومات جرى تفتيش المنزل بالطرق القانونية حيث عثر داخله على ثلاثة مسدسات وثلاثة أسلحة بمباكشن وبندقية هوائية وعدد من المخازن وكميات من الذخيرة الحية والعتاد تعود لنفس الأسلحة، وقد وجرى ضبط الشخص المتورط وبوشرت التحقيقات.