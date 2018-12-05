المواطنون يشاركون اليوم بحملة "يلا عالبلد "دعماً للتجار المتضررين في عمان من السيول الاخيرة/ فيديو
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جرينتش+2 12:53
إدارة ترامب تستميت لاستصدار قرار اممي بادانة “حماس والجهاد” وتضغط على عدة دول عربية واوروبية لهذه الغاية

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