أغنية محمد منير “طاق طاقية” مأخوذة من الفلكلور الشعبي/ فيديو

نجحت شبكة “راديو النيل” برئاسة الإعلامي طارق أبو السعود الرئيس التنفيذي، للشبكة في الحصول على إذاعة أغنية “طاق طاقية” حصريا للفنان محمد منير، ولمدة أسبوع كامل، وستذيع محطات راديو النيل وهى (نغم وميجا وهيتس وشعبى إف إم) الأغنية بدءا من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع كامل.

وتقول كلمات الأغنية: “طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية، أ أبدأ من جديد، ب بالحلم البعيد، ت تنجح لما تكون تعرف إمتى تكون عنيد.. أ أعشق الحياة، ب بالفرح وبالآه، ت تتحدى الآلام توصل للى بتتمناه، طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية”.