المواطنون يشاركون اليوم بحملة "يلا عالبلد "دعماً للتجار المتضررين في عمان من السيول الاخيرة/ فيديو
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جرينتش+2 12:51
أغنية محمد منير “طاق طاقية” مأخوذة من الفلكلور الشعبي/ فيديو

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