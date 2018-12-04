طقس بارد اليوم وغداً ومنخفض جوي يؤثر على المملكة بعد غد

تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الثلاثاء ، وتكون الأجواء باردة نسبياً في اغلب مناطق المملكة ولطيفة في الاغوار والبحر الميت ، في ساعات الظهيرة تصبح الاجواء غائمة جزيئاً الى غائمة احياناً، وتسقط زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجويــة تبقى الأجواء غدا باردة نسبياً بوجه عام وغائمة جزئياً، مع وجود فرصة لسقوط زخات من المطر في شمال المملكة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناوتتأثر المملكة يوم الخميس بمنخفض جوي يتمركز الى الجنوب من جزيرة قبرص، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة، ويتوقع بمشيئة الله هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة احياناً في ساعات المساء والليل، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومصحوبة بالرعد احياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 8 درجات مئوية ، والمناطق الشمالية 16 – 6 والمناطق الجنوبية 16 – 5 ، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.