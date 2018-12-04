رغم تخفيه بزي ابيض.. القبض على سارق دراجة نارية بالشونة الشمالية

ألقت كوادر من ادارة البحث الجنائي القبض على سارق دراجة في الشونة الشمالية بعد أن تخفى بزي أبيض وظهر بمقطع فيديو رصدته كاميرا أحد المنازل.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي إن العاملين في شعبة بحث جنائي اقليم الشمال باشروا أمس الاثنين التحقيق بمقطع فيديو رصدته كاميرا أحد المنازل في منطقة الشونة الشمالية غرب مدينة اربد، والذي كان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص مجهول اثناء قيامه بسرقة دراجة نارية من حرم المنزل متخفيا بزي ابيض يغطي جسده بالكامل ، ما أثار الشكوك لدى مشاهدي الفيديو حول امكانية التعرف على هويته وإلقاء القبض عليه.

وأضاف انه ومن خلال جهود التحقيق وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بأحد الأشخاص من ذوي الاسبقيات ، حيث تم القاء القبض عليه ، واعترف بقيامه بالتخفي وارتكاب السرقة ، وسيتم توديعه إلى القضاء المختص. .