القبض على شخصين عربيين أطلقا أعيرة نارية في مزرعة بمنطقة موبص

ضبط العاملون في الأمن الوقائي شخصين من جنسية عربية أطلقا أعيرة نارية عشوائية من سلاح بحوزتهما داخل إحدى المزارع في منطقة موبص، ضمن اختصاص مركز أمن عين الباشا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، ان العاملين في الأمن الوقائي بمديرية شرطة البلقاء وبناءً على عدة بلاغات وردت إلى رقم الطوارئ الموحد 911 بوجود أصوات لإطلاق عيارات نارية في منطقة موبص صادرة من احدى المزارع، باشروا بجمع المعلومات وتحديد المزرعة التي يتم بداخلها إطلاق العيارات النارية.

واضاف انه تم الحصول على مذكرة تفتيش قانونية ومداهمة تلك المزرعة ليتم ضبط الشخصين ،كما عثر على أظرف فارغة، وتبين بالتحقيق وجود تسجيل فيديو على هاتف أحدهما يظهران فيه وهما يطلقان النار من ذات السلاح بنفس توقيت البلاغات وجرى توديعهما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.