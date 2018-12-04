المواطنون يشاركون اليوم بحملة "يلا عالبلد "دعماً للتجار المتضررين في عمان من السيول الاخيرة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:10
البدايات الأولى للخليقة.. المطالعات العلمية تفيد بنشوء الكون قبل ١٤مليار سنة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني