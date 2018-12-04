 الارصاد الجوية تحذر.. منخفض جوي يؤثر على المملكة يومي الخميس والجمعة

تشير تحليلات الخرائط السطحية وطبقات الجو العليا في مديرية التنبؤات الجوية التابعة لدائرة الأرصاد الأردنية الى انه واعتباراً من الساعات الاولى ليوم بعد غد الخميس ستتأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يتمركز الى الجنوب من جزيرة قبرص لتصبح الاجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة مع هطول الامطار باذن الله على معظم مناطق المملكة بما فيها مدينة العقبة .

وفي ساعات المساء والليل تكون الامطار غزيرة احياناً مصحوبة بالبرق والرعد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً .

واوضح مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني في تصريح صحفي اليوم ان المملكة ستبقى تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة يوم الجمعة حيث تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة ، مع هطول الامطار على فترات في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية تكون غزيرة احياناً ومصحوبة بالبرق والرعد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتتحول الرياح الى غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً .

اما يوم السبت تكون الاجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة مع سقوط زخات من المطر في شمال المملكة واعتباراً من ساعات المساء تبدأ الاجواء بالاستقرار التدريجي .

واهاب مدير عام الارصاد بالاخوة المواطنين اخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة واماكن تشكل السيول واماكن تجمع المياه ومتابعة التحديثات عن الحالة الجوية على موقع دائرة الأرصاد الجوية على شبكة الأنترنت www.jmd.gov.jo أو الإتصال على مديرية التنبؤات الجوية على رقم 4916190 وأيضا على رقم 4916191 أو على موقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK ، او عبر تطبيق تطبيق الهواتف الذكية .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية طيلة تأثير الحالة الجوية على المملكة من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياهوسرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في جنوب وشرق المملكة وخطر الانزلاق على الطرقاتوخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.

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