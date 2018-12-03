مصدر دبلوماسي اردني يعلن ان زيارة ابن سلمان للاردن لم تكن مقررة أساسا لان العلاقة بين عمان والرياض فاترة جدا 

لندن – قدس برس

نفى مصدر دبلوماسي أردني لـ ” قدس برس” أن يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أدرج الأردن ضمن برنامج زياراته الخارجية، التي يقوم بها حاليا.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ما أشاعته وسائل إعلام أردنية حول تأجيل بن سلمان لزيارة الأردن “غير صحيحة، ذلك أن ولي العهد السعودي لم يكن ينوي من الأساس زيارة الأردن”.

ووصف المصدر، العلاقة بين النظامين الأردني والسعودي، بأنها “فاترة جدا” حيث قام العاهل الأردني عبدالله الثاني، أواسط شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بإنهاء مهمة الوزير الأسبق باسم عوض الله كمبعوث خاص للمملكة العربية السعودية.

وأشار المصدر، أن قرار الملك جاء “نتيجة للاستقبال الجاف الذي حظي به خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري السعودي، الذي تم عقده في نهاية شهر تشرين أول/اكتوبر الماضي”.

وكشف المصدر أن الملك عبدالله الثاني، غادر السعودية بعد أربع ساعات فقط من دخولها، وذلك “بعدما فؤجى بتجاهل المسؤولين السعوديين والإماراتيين له، رغم أنه حضر بعد وعود قطعها المبعوث الملكي باسم عوض الله، بأنه في حال حضوره سيقابل المسؤولين السعوديين”.

يشار إلى أن الملك عبدالله، توجه صباح اليوم إلى واشنطن لحضور جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، الذي توفي فجر يوم السبت الماضي. كما يشار ايضا إلى أن أنباء زيارة ولي العهد السعودي للأردن ومن ثم تأجيلها، تم تداولها عبر مصادر إعلامية، ولم يصرح أي مصدر أردني رسمي بها.