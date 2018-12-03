محمد عساف ينال اعجاب 25 مليوناً بأحدث أغانيه مكانك خالي/ فيديو

يواصل الفنان الفلسطيني محمد عساف حصد ملايين المعجبين بأحدث أغانيه “مكانك خالي” التي طرحها في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الاول الماضي، فوصلت الأغنية إلى المليون الـ25 عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ليواصل التقدم بها.

أغنية “مكانك خالي”، طرحها محمد عساف باللهجة الخليجية، من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبو، وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.

يذكر أن احدث أعمال محمد عساف الفنية، كان ديو “Roll With It”، مع مغني البوب مساري، الذي حقق ملايين المشاهدات عبر “يوتيوب”، وتم تصويرها في دبي على مدار ما يقرب من أسبوعين، تحت إشراف المخرج ديفيد زيني.