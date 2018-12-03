لاسباب قالت انها غير سياسية.. قطر تعلن الانسحاب من “أوبك” مطلع العام المقبل

أعلن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن بلاده ستنحسب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2019، وقد أبلغت المنظمة بقراراها صباح اليوم الإثنين.

وأوضح الكعبي في مؤتمر صحفي أن قرار الانسحاب من أوبك، جاء بعد مراجعة بلاده سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل.

وفي حين أشار الكعبي إلى أن قرار قطر بالانسحاب من أوبك يعود لأسباب فنية واستراتيجية وليست سياسية، أشار إلى أن اجتماع أوبك القادم سيكون الأخير الذي تحضره الدوحة، مؤكداً أن القرار بالانسحاب من أوبك لا يتصل بالحصار.

في الوقت عينه، أكد أن قطر ستواصل الالتزام بجميع التعهدات مثل أي دولة خارج “أوبك”، مشدداً على أن قرار بلاده لم يكن سهلاً، بعد أن استمرت عضواً في أوبك لمدة 57 عاماً.

وشرح الكعبي أن قطر ستعلن عن شراكات دولية كبيرة في الأشهر المقبلة. وفي إشارة للغاز الطبيعي، قال الكعبي إن قطر ترى أن من المهم التركيز على السلعة الأولية التي تبيعها.

ووفق التقرير الشهري لمنظمة أوبك، الصادر منتصف الشهر الماضي، فقد ارتفع إنتاج دولة قطر خلال أكتوبر/ تشرين الأول السابق بواقع 14 ألف برميل يومياً ليبلغ 609 آلاف برميل يومياً، مقابل 595 ألف برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول السابق له.

ومن المتوقع أن يشهد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، قرارات متعلقة بتقليص إمدادات النفط بعد أشهر من زيادتها، خشية تعرض الأسواق لتخمة المعروض، وتجنب حدوث صدمة بالأسعار.

ويجتمع أعضاء “أوبك” في السادس من ديسمبر/كانون أول المقبل، بالعاصمة النمساوية (فيينا)، لاتخاذ قرار نهائي بتنفيذ خفض في إنتاج النفط من عدمه في 2019.