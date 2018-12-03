المواطنون يشاركون اليوم بحملة "يلا عالبلد "دعماً للتجار المتضررين في عمان من السيول الاخيرة/ فيديو
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لاسباب قالت انها غير سياسية.. قطر تعلن الانسحاب من “أوبك” مطلع العام المقبل

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