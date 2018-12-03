ضبط مخدرات واسلحة واعتقال حائزيها في حملة امنية جريئة بمنطقة ناعور

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات نفذوا صباح اليوم الاثنين، حملة أمنية موسعة على المتورطين والمطلوبين في قضايا الاتجار والترويج للمواد المخدرة في لواء ناعور جنوب العاصمة عمان.

وأضاف أنه جرى خلال الحملة إلقاء القبض على سبعة أشخاص بينهم ثلاثة من المطلوبين عن قضايا مخدرات وأحدهم محكوم عن جرم الاتفاق الجنائي.

وتابع الناطق الإعلامي “أنه جرى ضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة خلال الحملة، كما تم ضبط سلاحين ناريين وذخيرة حية، مبيناً أن تنفيذ واجبات مكافحة المخدرات ينطوي على مخاطر كبيرة، تصل إلى تهديد أرواح الأبرياء من المتواجدين في المكان، نظراً لقيام مروجي المواد المخدرة والمطلوبين بتلك القضايا باستخدام الأسلحة النارية بشكل عشوائي في مقاومة المشاركين في واجبات في مكافحة المخدرات وعمليات إلقاء القبض، مما يهدد حياتهم وحياة الآخرين، وأن التعامل معهم يتطلب درجة عالية من التخطيط وحسن التنفيذ لمداهمتهم والحيلولة دون استخدامهم لتلك الأسلحة”.